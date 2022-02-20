Абхазия хочет дать военную помощь ОРДЛО

В Абхазии также будет создан "Единый штаб помощи Донбасса". Фото: pixabay

Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания выразил готовность оказать ОРДЛО военную и гуманитраную помощь.

В Абхазии также создан "Единый штаб помощи Донбасса", куда вошли ряд общественных организаций, сообщает "Эхо Кавказа".

"В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу", - сказал Бжания.

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По словам Бжании, в Абхазии с сожалением констатируют, что официальный Киев вроде бы ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса.

"Поощряемая западными кураторами Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности по всему региону", - говорится в заявлении.

Главы террористических организаций ДРН и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указ о всеобщей мобилизации.