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воскресенье, 20 февраля 2022 14:06

Оккупанты на Донбассе принудительно "мобилизуют" этнических греков

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Оккупанты на Донбассе принудительно &quot;мобилизуют&quot; этнических греков
Жителям ОРДЛО оккупанты присылают телефонные сообщения о необходимости прибытия в так называемые "военнокоматы". Фото: lb.ua

В оккупированном Донбассе российские оккупанты принудительно "мобилизуют" этнических греков.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мужчин из села Стила на территории оккупированной Донетчины, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим, жители села были вынуждены обратиться за помощью и с целью огласки к послу Греции в Украине", - отметила она.

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Омбудсмен сообщила, что уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один человек скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь.

Кроме того, жителям ОРДЛО оккупанты присылают телефонные сообщения о необходимости прибытия в так называемые "военнокоматы", а за отказ угрожают уголовной ответственностью.

Принудительная "мобилизация" на оккупированных территориях запрещена международным гуманитарным правом, отметила омбудсмен.

Денисова также призвала мировое сообщество отреагировать на факты принудительного призыва украинцев на временно оккупированных территориях в ряды незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых страной-агрессором.

19 февраля стало известно, что главы террористических организаций ДРН и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указ о всеобщей мобилизации. Пушилин первым подписал указ о мобилизации. Пушилин призвал всех мужчин, способных держать оружие в руках, "встать в защиту своих семей, детей, жен, матерей".

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