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вторник, 29 июня 2021 07:52

Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Есть раненый

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Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Есть раненый
Вчера оккупанты дважды обстреляли украинцев. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 28 июня, вооруженные формирования России дважды нарушили режим тишины. Украинский военный получил пулевое ранение.

Под обстрелы попали населенные пункты Водяное, что на Приазовье и Новотошковское, что на Луганщине. Целились из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия, отчитываются в штабе ООС.

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Воину, который получил ранения, оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья - тяжелое.

Сегодня утром оккупанты обстреляли поселок Невельске Донецкой области. Использовали минометы 120-го калибра.

Российские оккупанты пытаются найти наемников за 16,5 тыс. руб. среди жителей Донецка. Объявления о поиске наемников в незаконное вооруженное формирование "Сомали" боевики расклеили в маршрутках Донецка. Судя по не оторванным номерам, желающих умирать за "русский мир" за 230 долларов нет.

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Дата
29
июня

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