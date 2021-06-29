На Донбассе ранили украинского военного

Оккупанты снова обстреляли позиции украинских военных. Фото: nta.ua

На Донбассе вблизи поселка Новотошковское, что в Попаснянском районе Луганской области, пулевое ранение получил украинский военнослужащий.

Это случилось в понедельник вечером во время обстрела оккупантами позиций ВСУ, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

"Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Раненого госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести.

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В течение 27 июня на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. В результате одного из вражеских обстрелов украинский военный получил осколочное ранение.