Боевики ищут наемников среди жителей Донецка

Оккупанты пытаются найти наемников. Фото: t.me/vartovi_kyiv

Российские оккупанты пытаются найти наемников за 16,5 тыс. руб. среди жителей Донецка.

Объявления о поиске наемников в незаконное вооруженное формирование "Сомали" боевики расклеили в маршрутках Донецка. Об этом сообщили Вартові Еспресо в Telegram.

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Судя по не оторванным номерам, желающих умирать за "русский мир" за 230 долларов нет.

Российские наемники препятствуют работе наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе. Оккупанты не пропускают международных наблюдателей через блок-посты и запрещают осуществлять запуск БПЛА.