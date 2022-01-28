Оккупанты изрешетили пулями позиции ВСУ возле Марьинки

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Прошедшие сутки, 27 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

Новых потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

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"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе.

По состоянию на 07.00 28 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

27 января в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, военные обнаружили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности воинов ВСУ, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию.