Оккупанты более 200 раз за сутки срывали "тишину" на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений тишины на Донбассе за сутки. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 269 новых нарушений режима прекращения огня на Донбассе, в зоне Операции объединенных сил. Большая часть из них произошла в Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 20 октября.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 216 нарушений режима прекращения огня, в том числе 16 взрывов. Из них - три взрыва в воздухе, 13 взрывов неопределенного происхождения.

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Отмечается, что большинство нарушений произошли в районе Каменки и населенного пункта Чермалык. Там зафиксировали взрывы в воздухе и обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине ОБСЕ зафиксировала 53 нарушения режима прекращения огня, в том числе два взрыва. Среди них - один взрыв в воздухе и взрыв неопределенного происхождения.

Почти все нарушения режима тишины произошли на участке разведения в районе Золотого и за его пределами.

В течение прошлых суток 20 октября российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. От вражеского огня ранения получил один украинский воин.