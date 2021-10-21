Оккупанты более 200 раз за сутки срывали "тишину" на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 1737
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 774
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 558
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1143
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17893
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3132
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1206
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
8
8
5
6
10
СНБО создал словарь терминов российской пропаганды
СНБО создал словарь терминов российской пропаганды
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
&quot;Свободу патриотам - тюрьмы коллаборационистами&quot;: в Киеве состоялся масштабный &quot;Марш нации&quot;
"Свободу патриотам - тюрьмы коллаборационистами": в Киеве состоялся масштабный "Марш нации"
СБУ допросила боевика ЛНР: на его телефоне есть видео обстрела позций ВСУ
СБУ допросила боевика ЛНР: на его телефоне есть видео обстрела позций ВСУ
&quot;Выплакала все слезы&quot; - выпустили сериал о женщинах и войне
"Выплакала все слезы" - выпустили сериал о женщинах и войне
Видео
Все видео
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
На Луганщине впервые провели парад ко Дню защитника Украины
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 63
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 711
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5157
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1413
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1107
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 06:45

Оккупанты более 200 раз за сутки срывали "тишину" на Донбассе

  Комментировать
Оккупанты более 200 раз за сутки срывали &quot;тишину&quot; на Донбассе
ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений тишины на Донбассе за сутки. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 269 новых нарушений режима прекращения огня на Донбассе, в зоне Операции объединенных сил. Большая часть из них произошла в Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 20 октября.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 216 нарушений режима прекращения огня, в том числе 16 взрывов. Из них - три взрыва в воздухе, 13 взрывов неопределенного происхождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восемь лет войны на Донбассе: омбудсмен озвучила потери

Отмечается, что большинство нарушений произошли в районе Каменки и населенного пункта Чермалык. Там зафиксировали взрывы в воздухе и обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине ОБСЕ зафиксировала 53 нарушения режима прекращения огня, в том числе два взрыва. Среди них - один взрыв в воздухе и взрыв неопределенного происхождения.

Почти все нарушения режима тишины произошли на участке разведения в районе Золотого и за его пределами.

В течение прошлых суток 20 октября российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. От вражеского огня ранения получил один украинский воин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты более 200 раз за сутки срывали "тишину" на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 15327
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден &quot;нелегал&quot;
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
5
 Просмотров: 9090
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5355
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 5355
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 3510
Донбасс
На Донбассе ранили украинского воина
На Донбассе ранили украинского воина Просмотров: 81
СНБО создал словарь терминов российской пропаганды
СНБО создал словарь терминов российской пропаганды
8
 Просмотров: 567
Разведка предупредила о новых провокациях РФ против миссии ОБСЕ на Донбассе
Разведка предупредила о новых провокациях РФ против миссии ОБСЕ на Донбассе Просмотров: 144
Россия признала свое участие в войне на Донбассе
Россия признала свое участие в войне на Донбассе Просмотров: 1206
МИД высмеяло реакцию РФ на арест боевика Косяка на Донбассе
МИД высмеяло реакцию РФ на арест боевика Косяка на Донбассе Просмотров: 432
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
4
Зеленский хочет уволить председателя Нацбанка - Bloomberg
4
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
Голосов: 11677
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть