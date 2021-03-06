Оккупанты 8 раз нарушили режим тишины

Вражеские обстрелы в зоне ООС не прекращаются. Фото: radiosvoboda.org

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня.

Так, вблизи населенного пункта Опытное боевики совершили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Вблизи Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Песков - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки, 5 марта, оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе и ранили воина. Вблизи поселка Пески боевики открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.