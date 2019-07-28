Обстреляли украинский пропускной пункт

Оккупанты обстреляли КПВВ "Марьинка" Фото: vchaspik.ua

Оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня. Обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ "Марьинка" в Донецкой области.

"Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ, один из которых сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля. Известно, что огонь противник вел по направлению террикона "Крокодил". В результате обстрела в одном из модулей присутствуют отверстия от пуль. Украинские защитники огонь не открывали, поскольку строго соблюдают режим прекращения огня ", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить провокации и придерживаться существующих договоренностей.

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В течение 27 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренность о прекращении огня. Неподалеку от поселка Крымское в Луганской области обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины с автоматического гранатомета. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщают в штабе ООС.