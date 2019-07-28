На Донбассе оккупанты нарушили договоренность: есть раненые

В течение 27 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренность о прекращении огня.
Неподалеку от поселка Крымское в Луганской области обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины с автоматического гранатомета. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщают в штабе ООС.
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Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения и соблюдают условия прекращения огня.
С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
26 июля российские боевики обстреляли украинские позиции.
Вблизи села Крымское вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли украинцев 1 раз
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