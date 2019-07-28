На Донбассе оккупанты нарушили договоренность: есть раненые

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
1 Просмотров: 1935
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 459
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 612
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4293
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5554
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 945
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3501
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1891
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1935
Фото
Все фото
15
25
7
6
5
Украинские десантники покорили небо: фото с учений воинов
Украинские десантники покорили небо: фото с учений воинов
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
На Донбассе ликвидировали наемника из Херсонской области, который выдавал себя за белоруса
На Донбассе ликвидировали наемника из Херсонской области, который выдавал себя за белоруса
&quot;С котиком на плечах&quot;: как морские пехотинцы защищают украинскую землю
"С котиком на плечах": как морские пехотинцы защищают украинскую землю
Применят десантников и Силы специальных операций: начались масштабные учения
Применят десантников и Силы специальных операций: начались масштабные учения
Видео
Все видео
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Показали видео нападения на ветерана
Показали видео нападения на ветерана
В Украине успешно испытали новейшее ракетное оружие
В Украине успешно испытали новейшее ракетное оружие
"Россияне готовы тихо заплатить" - журналист рассказал, как Путин может решить вопрос аварии МН17
"Россияне готовы тихо заплатить" - журналист рассказал, как Путин может решить вопрос аварии МН17
Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным
Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4293
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 954
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2529
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1170
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
27 июля 2019
Просмотров: 441
Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
воскресенье, 28 июля 2019 09:11

На Донбассе оккупанты нарушили договоренность: есть раненые

  Комментировать
На Донбассе оккупанты нарушили договоренность: есть раненые
Украинские военные придерживаются "режима тишины" Фото: radiosvoboda.org

В течение 27 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренность о прекращении огня.

Неподалеку от поселка Крымское в Луганской области обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины с автоматического гранатомета. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщают в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне планируют ввести "миротворцев" в Украине - Юрий Карин

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения и соблюдают условия прекращения огня.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

26 июля российские боевики обстреляли украинские позиции.

Вблизи села Крымское вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли украинцев 1 раз

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе оккупанты нарушили договоренность: есть раненые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В России приняли документ в отношении украинских земель

На философском факультете начали готовить математиков

Самое читаемое
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 36323
&quot;Народ, который хочет кушать&quot; - показали фото одесского пляжа в 1933-м
"Народ, который хочет кушать" - показали фото одесского пляжа в 1933-м
12
 1 Просмотров: 30971
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 Просмотров: 30517
В Румынии приняли антиукраинской закон
В Румынии приняли антиукраинской закон
 Просмотров: 17649
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 17082
Донбасс
На Bellingcat совершили хакерскую атаку
На Bellingcat совершили хакерскую атаку Просмотров: 207
Минобороны жестко отреагировали на действия суда по реформе питания
Минобороны жестко отреагировали на действия суда по реформе питания Просмотров: 1026
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
 Просмотров: 4329
Украинские десантники покорили небо: фото с учений воинов
Украинские десантники покорили небо: фото с учений воинов
15
 Просмотров: 819
Один раненый украинец - как прошла эта ночь на передовой
Один раненый украинец - как прошла эта ночь на передовой Просмотров: 189
Больше всего комментируют
7
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
7
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
4
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
3
Братья Кличко подали в суд на "1+1"
Голосов: 3506
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua