На Донбассе оккупанты нарушили договоренность: есть раненые

Украинские военные придерживаются "режима тишины" Фото: radiosvoboda.org

В течение 27 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренность о прекращении огня.

Неподалеку от поселка Крымское в Луганской области обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины с автоматического гранатомета. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщают в штабе ООС.

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Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения и соблюдают условия прекращения огня.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

26 июля российские боевики обстреляли украинские позиции. Вблизи села Крымское вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли украинцев 1 раз