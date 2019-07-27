Один раненый украинец - как прошла эта ночь на передовой

26 июля российские боевики обстреляли украинские позиции.
Вблизи села Крымское вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли украинцев 1 раз, пишет Минобороны.
Ранили 1-го военнослужащего.
"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.
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Россия разработала новый план по продвижению своих военных на территорию Украины.
Кремль хочет запустить процесс "хаотизации украинского общества", сообщает координатор группы "Информационный сопротивление" Юрий Карин
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