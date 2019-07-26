Россияне планируют ввести "миротворцев" в Украине - Юрий Карин

Россияне готовят новую попытку расколоть украинское общество. Фото: credo.pro

Россия разработала новый план по продвижению своих военных на территорию Украины.

Кремль хочет запустить процесс "хаотизации украинского общества", сообщает координатор группы "Информационный сопротивление" Юрий Карин в интервью Фактам.

"Война всех против всех", которую им удалось разжечь в Сирии и которая прямо сейчас реализуется в Грузии. Это может стать поводом для введения "российских миротворцев" с целью предотвращения кровопролития и фактической оккупации страны русскими. И ведь "работа" в данном направлении уже ведется", - говорит эксперт.

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Одним из методов борьбы против украинской независимости будет попытка раскола Украинской автокефальной церкви.

"Проводится информационная кампания против украинского языка. Также активизируются сепаратисты на "западном" фланге Украины. В регионах организуют искусственные конфликты на почве манипуляций исторической памятью по типу памятника Жукову в Харькове и проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве. Запугивают население Украины массовым "минированием" объектов, сообщение о которых поступают из РФ", - говорит Карин.

Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу, убежден "Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", написал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.