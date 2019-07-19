Волкер: Паспортизация Донбасса угрожает Минскому процессу

Волкер: "Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей". Фото: Прямий

Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу, убежден

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", написал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

Волкер добавил, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям.

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17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ОРДЛО. Офис Президента Украины осудил этот шаг, заявив, что он создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.