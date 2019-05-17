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суббота, 18 мая 2019 18:30

На передовой бойцы будут питаться по-новом

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На передовой бойцы будут питаться по-новом
На передовой вводят новую систему питания для бойцов ООС / фото: Минобороны

Для украинских военных на передовых позициях внедряется новая система питания.

Вкусную и питательную разнообразную пищу получают в том числе военные на передовых позициях, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Уже сегодня большинство военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил могут получать полноценное и разнообразное питание, которое принципиально отличается от советских и довоенных норм украинского войска", - пишут представители штаба ООС.

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Морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу - специальное упражнение на выносливость.

"Раньше полосу морского пехотинца готовили по принципу - что тяжелее, тем лучше. Однако, в прошлом году командующий Морской пехоты утвердил стандарт по прохождению психологической полосы, и сейчас есть обязательные элементы, должны соответствовать тем задачам, которые сегодня выполняют украинские морские пехотинцы", - пишут на странице Facebook "Флот Украины".

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