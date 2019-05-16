Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу

Морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу - специальное упражнение на выносливость.

"Раньше полоса морского пехотинца оборудовалась по принципу - чем тяжелее, тем лучше. Однако, в прошлом году командующим Морской пехоты был утвержден стандарт по прохождению психологической полосы, и сейчас обязательные элементы, которые должны отвечать тем задачам, которые сегодня выполняют украинские морские пехотинцы", - пишут на странице Facebook "Флот Украины".

Фото: facebook.com/fleetua/

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Основной принцип, который сегодня закладывается - морской пехотинец должен быть на голову выше любого препятствия, стоящего на пути выполнения задания.

"Прежде всего ему должно быть трудно психологически. Также во время прохождения полосы морские пехотинцы обязательно должны преодолевать те препятствия, которые они могут встретить на поле боя, а это и рвы с колючей проволокой, разбитые мосты, здания и др. И должны обязательно преодолевать водную преграду с последующим десантирования с маломерных плавсредств", - говорит командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Андрей Гнатов.

Готовность сил и средств операции Объединенных сил к выполнению задач по назначению на земле, в воздухе и на воде продемонстрировали на фотографиях на странице Генерального штаба ВСУ.