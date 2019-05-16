 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 35455
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 900
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1305
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2061
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 324
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6265
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7317
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1827
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
13
14
5
16
3
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов
Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов
Сила и мощь: опубликовали захватывающие фото боевой техники ВСУ
Сила и мощь: опубликовали захватывающие фото боевой техники ВСУ
Горные пехотинцы сделали из БМП &quot;бронированную вышиванку&quot;: фото и видео
Горные пехотинцы сделали из БМП "бронированную вышиванку": фото и видео
Видео
Все видео
В Раде обсуждают помощь от Японии
В Раде обсуждают помощь от Японии
Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
Чешский коммунист заставил министра МИД оправдываться
Успокоить навеки: как уничтожили позицию минометов боевиков
Успокоить навеки: как уничтожили позицию минометов боевиков
Видео дня: украинцы уничтожили технику врага
Видео дня: украинцы уничтожили технику врага
Мстил за Яну до последнего: на фронте погиб боец Антон Безверхний
Мстил за Яну до последнего: на фронте погиб боец Антон Безверхний
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 279
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 522
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1656
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9297
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 108
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 17:30

Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
13

  Комментировать

Морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу - специальное упражнение на выносливость.

"Раньше полоса морского пехотинца оборудовалась по принципу - чем тяжелее, тем лучше. Однако, в прошлом году командующим Морской пехоты был утвержден стандарт по прохождению психологической полосы, и сейчас обязательные элементы, которые должны отвечать тем задачам, которые сегодня выполняют украинские морские пехотинцы", - пишут на странице Facebook "Флот Украины".

Морские пехотинцы проходят психологическую полосу препятствий - новое упражнение для военных
Фото: facebook.com/fleetua/
Морские пехотинцы проходят психологическую полосу препятствий - новое упражнение для военных
Морские пехотинцы проходят психологическую полосу препятствий - новое упражнение для военных
Морские пехотинцы проходят психологическую полосу препятствий - новое упражнение для военных
Морские пехотинцы проходят психологическую полосу препятствий - новое упражнение для военных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов

Основной принцип, который сегодня закладывается - морской пехотинец должен быть на голову выше любого препятствия, стоящего на пути выполнения задания.

"Прежде всего ему должно быть трудно психологически. Также во время прохождения полосы морские пехотинцы обязательно должны преодолевать те препятствия, которые они могут встретить на поле боя, а это и рвы с колючей проволокой, разбитые мосты, здания и др. И должны обязательно преодолевать водную преграду с последующим десантирования с маломерных плавсредств", - говорит командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Андрей Гнатов.

Готовность сил и средств операции Объединенных сил к выполнению задач по назначению на земле, в воздухе и на воде продемонстрировали на фотографиях на странице Генерального штаба ВСУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Епископы УГКЦ начали голодовку

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 58196
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 40081
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 35455
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 31852
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 26604
Донбасс
В Раде обсуждают помощь от Японии
В Раде обсуждают помощь от Японии
 Просмотров: 180
"Карманные снайперы": в ВСУ вводят новую специальность
"Карманные снайперы": в ВСУ вводят новую специальность Просмотров: 576
Упрощенной выдачей паспортов РФ хочет получить рабочую силу - Черныш
Упрощенной выдачей паспортов РФ хочет получить рабочую силу - Черныш Просмотров: 90
Геращенко уходит из Трехсторонней контактной группы
Геращенко уходит из Трехсторонней контактной группы Просмотров: 693
Оккупанты продолжают держать тяжелое вооружение на линии отвода
Оккупанты продолжают держать тяжелое вооружение на линии отвода Просмотров: 54
Больше всего комментируют
8
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 35387
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua