На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)

В Бродах прощаются с погибшими военными летчиками вертолета Ми-8. Фото: https://zolochiv.net

В Бродах на Львовщине продолжается церемония прощания с погибшими военными летчиками вертолета Ми-8. Вертолет разбился 29 мая в 3 км от села Сестрятин на Ровенщине. Весь экипаж погиб.

Прощание и похороны проходит в Бродах, поскольку именно здесь базируется 16 бригада армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где служили погибшие военные Игорь Мазепа, Владислав Попенко, Василий Романюк и Павел Дацюк.

Военных доставили в закрытых гробах, поскольку их тела очень изувечило в результате аварии. Чтобы распознать летчиков провели 21 судебно-медицинскую экспертизу. Встретить погибших пришли до тысячи жителей Бродов.

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Чин похорон начался 11 июня в 8:00 с молебна и прощания с погибшими в военном клубе.

В Бродах похоронят только Игоря Мазепу и Василия Романюка, Павла Дацюка - в селе Гаи Бродовского района, а Владислава Попенко - в Виннице.

29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин Радивиловского р-на Ровенской обл. потеряли связь с вертолетом Ми-8. Вертолет попал в аварию. Весь экипаж погиб.