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среда, 11 декабря 2019 02:41

На Донбассе за день зафиксировано 140 взрывов

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На Донбассе за день зафиксировано 140 взрывов
На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: Корреспондент

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во вторник зафиксировала на Донбассе 140 взрывов.

ОБСЕ сообщает о 125 взрывах в Донецкой области, сообщается в ежедневном отчете организации

"Почти половину нарушений режима прекращения огня и большинство взрывов зафиксировано в районах к северу и западу от н.п. Красногоровка и на северо-запад от н.п. Александровка", - говорится в сообщении.

В Луганской области организация зафиксировала 15 взрывов.

"Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах к востоку от н.п. Золотое", - отмечают в ОБСЕ.

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Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года. В октябре прошлого года парламент продлил его действие до 31 декабря 2019 года.

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