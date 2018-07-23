На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии "Смерч"

На Донбассе бойцы провели подготовку на РСЗО "Смерч". Фото: NT

На Донбассе украинские военные проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии РСЗО "Смерч".

Отмечается, что пусковые установки готовы к применению, а военнослужащие-реактивщики "хорошо обучены", отметили в штабе ООС.

"В начале июля по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО" Смерч ", - отметили в пресс-центре.

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На подготовке подразделение выполнило задание по скорости перемещения, развертыванию в соответствующем позиционном районе, и в точности наведения.

В эфире российского телеканала "Россия 24" показали пропагандистское видео о войне на Донбассе. В соцсети пользователи высмеяли видео.