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понедельник, 23 июля 2018 18:09

На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии "Смерч"

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На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии &quot;Смерч&quot;
На Донбассе бойцы провели подготовку на РСЗО "Смерч". Фото: NT

На Донбассе украинские военные проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии РСЗО "Смерч".

Отмечается, что пусковые установки готовы к применению, а военнослужащие-реактивщики "хорошо обучены", отметили в штабе ООС.

"В начале июля по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проверили боевую готовность подразделений реактивной артиллерии, а именно боевых расчетов РСЗО" Смерч ", - отметили в пресс-центре.

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На подготовке подразделение выполнило задание по скорости перемещения, развертыванию в соответствующем позиционном районе, и в точности наведения.

В эфире российского телеканала "Россия 24" показали пропагандистское видео о войне на Донбассе. В соцсети пользователи высмеяли видео.

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