На Донбассе сохраняется режим тишины

С начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток на Донбассе наблюдается тишина.

Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает штаб ООС.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

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В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными. Сейчас они уточняются.