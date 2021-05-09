На Донбассе сохраняется режим тишины

С начала суток на Донбассе наблюдается тишина.
Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает штаб ООС.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.
Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными. Сейчас они уточняются.
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