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пятница, 10 сентября 2021 08:56

На Донбассе ранили двух украинских воинов

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На Донбассе ранили двух украинских воинов
Двое украинских военных получили ранения. Фото: facebook.com/93OMBr

За прошедшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

Двое украинских бойцов получили ранения в результате вражеского огня, сообщает штаб ООС. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из защитников - тяжелое, другого - средней тяжести.

"9 сентября у окраин Верхнеторецкого поселка на Донетчине боевики били из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет. Вблизи Новозвановки Попаснянского района Луганщины вражеские войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия и станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Возле Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Гранитного Волновахского района российские наемники стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Красногоровки Ясиноватского района Донецкой области противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки Марьинского района Донецкой области оккупанты совершили обстрел из минометов.

Сегодня утром нарушений со стороны оккупантов не фиксировали.

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В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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Дата
10
сентября

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