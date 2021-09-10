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пятница, 10 сентября 2021 07:50

В ООС определили лучший танковый взвод: невероятные фото
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В Донецкой области завершились соревнования на лучший танковый взвод среди частей, выполняющих задачи в районе проведения ООС. Семь команд из разных воинских частей соревновались в трех номинациях: управление танковым подразделением при ведении наступательного боя, огневое поражение, а также вождение в сложных условиях местности, разведка целей и вызов огня артиллерии.

Победу одержали танкисты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", сообщает пресс-служба подразделения в Facebook. Победители получили сертификат на сумму 45 тыс. грн, а лучшего танкиста бригады Владислава Страшко наградили грамотой от командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"Сегодня лучшие танковые взводы показали свои навыки во время обороны морского побережья. Мы готовы отразить наступление противника. Личный состав, по моему мнению, показал отличный результат. Экипажи обменялись опытом, ведь у каждого свои наработки. Эти знания очень важно аккумулировать, чтобы каждый взял лучшее друг от друга. Мы постоянно отрабатываем совместные операции и планируем продолжать это в будущем", - заявил Павлюк.

Соревнования на лучший танковый взвод завершились победой танкистов 93-й бригады
Фото: facebook.com/93OMBr
Соревнования на лучший танковый взвод завершились победой танкистов 93-й бригады
Соревнования на лучший танковый взвод завершились победой танкистов 93-й бригады
Соревнования на лучший танковый взвод завершились победой танкистов 93-й бригады
Соревнования на лучший танковый взвод завершились победой танкистов 93-й бригады

Второе место получили бойцы отдельной танковой Северской бригады, а третье - танкисты отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Команды демонстрировали слаженность действий экипажа. Они также показывали умение уверенно преодолевать препятствия во время вождения танка по пересеченной местности. Обнаруживали цели с помощью шкалы прицела наводчика, а также определяли дальность до цели и ее координаты на карте. Завершились соревнования масштабными общевойсковыми учениями", - говорится в сообщении.

Танкисты показали высокий результат, в очередной раз доказав, что ни на суше, ни на море у врага нет шансов.

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На Приазовье прошли боевые учения 503-го отдельного батальона морской пехоты. Мероприятия такого масштаба происходили впервые: к учениям привлекли артиллерию, бронетехнику, авиацию и военные суда. А также рекордное количество людей - основу батальона и другие дружественные подразделения морской пехоты.

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Дата
10
сентября

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