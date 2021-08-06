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пятница, 06 августа 2021 15:17

Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
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Боевые учения 503-го отдельного батальона морской пехоты провели на Приазовье. Задействовали рекордное количество людей - и основу батальона, и другие дружественные подразделения Морской пехоты
Фото: Donbas Frontliner, Андрей Дубчак
К учениям привлекли и артиллерию, и бронетехнику, и авиацию, и военные суда

На Приазовье прошли боевые учения 503-го отдельного батальона морской пехоты.

"Мероприятия такого масштаба происходили едва ли не впервые: к учениям привлекли и артиллерию, и бронетехнику, и авиацию, и военные суда. И, главное, рекордное количество людей: и основу батальона, и другие дружественные подразделения Морской пехоты", - сообщил волонтерский фонд помощи армии "Повернись живим".

Командир батальона Вадим Сухаревский на позывной "Барсук" сразу же получил "ранения", по легенде учений. Командование взял на себя его заместитель. Бойцам и командирам пришлось по своему усмотрению реагировать на внештатные ситуации.

"Зная Вадима, трудно представить себе бойца, который служит под его командой и в разгар боя не будет знать, что же ему делать", - пишут волонтеры.

Бойцы отработали на отлично. Силы батальона выдвинулись в район условного столкновения, разнесли вражеские укрепления, отразили десант и принудили остатки сил врага к вечному перемирию.

Военные отработали и отдельные кризисные ситуации: преодоление минных препятствий, маневрирование, эвакуацию раненых, ремонт техники в условиях боя.

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"На кораблях часть личного состава прибыла в район проведения учений, пересели на моторные надувные лодки и так десантировались на берег, поднялись и закрепились на определенных позициях, - рассказывает о ходе операции Алексей Годзенко, пресс-офицер 503-го отдельного батальон морской пехоты, изданию Donbas Frontliner. - После артиллерийской подготовки основная часть подразделения на БМП и с танками отправилась в сторону укреплений противника, по пути отработала много штатных на войне ситуаций - минные поля, необходимость срочного маневра, эвакуация раненых с поля боя, вывод из строя, скажем, тех же танков. После этого противника выбили из его позиций, вышли на побережье, заметили подкрепление с моря, и его также уничтожили штатными силами и средствами".

В Киеве с 7 по 13 августа запланированы учебные сборы военнообязанных и резервистов территориальной обороны столицы. Они будут отрабатывать практические действия по обороне города. Во время учений 10-12 августа могут звучать "взрывы". Киевлян просят не пугаться.

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