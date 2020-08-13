На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ

Фото: АрміяInform

Украинские артиллеристы, которые выполняют задачи в районе проведения ООС провели третий этап соревнований на звание лучшего расчета.

Среди расчетов САУ 2С1 "Гвоздика" лучшими стали десантники. В реактивнивной артиллерии БМ-21 "Град" победу одержали военные одной из механизированных бригад, сообщает АрмияInform.

Расчеты прошли испытания на полосе препятствий, длиной 400 метров. Были установлены двенадцать пар автомобильных шин, которые необходимо было пройти без контакта с ними, ставя ногу в их центр.

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"Потом пушкари загружали 50-килограммовые ящики с боеприпасами в кузов грузового автомобиля. Наиболее сложной задачей было прохождение инженерного заграждения из колючей проволоки и деревянных сооружений. Их преодоление осложнялось дымами, взрывами, стрельбой из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также бойцы выполнили упражнения по метанию гранат и стрельбы по мишеням. Сдавали нормативы по посадке (высадке) обслуги в самоходные установки, приведению системы в походное и боевое положение. Еще один экзамен - оказание первой помощи и эвакуация раненого с поля боя.

Наиболее напряженными были стрельбы прямой наводкой из различных типов орудий. Усложнялись задачи тем, что команда на развертывание давалась командиру расчета на расстоянии 200-300 метров от места огневой позиции. А при стрельбе из неподготовленного огневой позиции цель указывалась только после окончания развертывания.

На полигоне боевой подготовки в Приазовье состоялись соревнования на звание лучшего минометного расчета. На них привлекли 8 лучших расчетов 120-мм миномета "Молот" и 82-мм миномета "Василек", завоевавших призовые места в оперативно-тактических группировках "Север" и "Восток".