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четверг, 13 августа 2020 15:26

На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ
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Во время соревнований провели стрельбы прямой наводкой из различных типов орудий
Фото: АрміяInform
Во время соревнований провели стрельбы прямой наводкой из различных типов орудий
Во время соревнований провели стрельбы прямой наводкой из различных типов орудий
Во время соревнований провели стрельбы прямой наводкой из различных типов орудий
Во время соревнований провели стрельбы прямой наводкой из различных типов орудий

Украинские артиллеристы, которые выполняют задачи в районе проведения ООС провели третий этап соревнований на звание лучшего расчета.

Среди расчетов САУ 2С1 "Гвоздика" лучшими стали десантники. В реактивнивной артиллерии БМ-21 "Град" победу одержали военные одной из механизированных бригад, сообщает АрмияInform.

Расчеты прошли испытания на полосе препятствий, длиной 400 метров. Были установлены двенадцать пар автомобильных шин, которые необходимо было пройти без контакта с ними, ставя ногу в их центр.

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"Потом пушкари загружали 50-килограммовые ящики с боеприпасами в кузов грузового автомобиля. Наиболее сложной задачей было прохождение инженерного заграждения из колючей проволоки и деревянных сооружений. Их преодоление осложнялось дымами, взрывами, стрельбой из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также бойцы выполнили упражнения по метанию гранат и стрельбы по мишеням. Сдавали нормативы по посадке (высадке) обслуги в самоходные установки, приведению системы в походное и боевое положение. Еще один экзамен - оказание первой помощи и эвакуация раненого с поля боя.

Наиболее напряженными были стрельбы прямой наводкой из различных типов орудий. Усложнялись задачи тем, что команда на развертывание давалась командиру расчета на расстоянии 200-300 метров от места огневой позиции. А при стрельбе из неподготовленного огневой позиции цель указывалась только после окончания развертывания.

На полигоне боевой подготовки в Приазовье состоялись соревнования на звание лучшего минометного расчета. На них привлекли 8 лучших расчетов 120-мм миномета "Молот" и 82-мм миномета "Василек", завоевавших призовые места в оперативно-тактических группировках "Север" и "Восток".

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