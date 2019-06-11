Расцветут не по сезону: прошли учения личного состава "Пион"

Личный состав САУ "Пион" прошел тренировки. Фото: Украинский милитаристский портал

В районе проведения операции объединенных сил провели комплексную проверку самоходно-артиллерийского подразделения 2С7 "Пион".

Тренировки проводили по приказу Командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского, сообщает пресс-центр ООС.

В ходе проведения занятий личный состав САУ проводил разведку с привлечением современных беспилотников, обустраивал быт в полевых условиях и осуществлял ремонт и маскировку "Пиона".

"Во время занятий артиллеристы и инженеры продемонстрировали быструю и умелые навыки по эвакуации техники с поля боя. А военные медики отработали экстренную эвакуацию раненых и элементы предоставления домедицинской помощи",- говорится в сообщении.

2С7 "Пион" 203 мм - самоходная артиллерийская установка, назначение которой состоит в уничтожении важных объектов и фортификационных сооружений. Может стрелять ядерными снарядами на расстояние 30 км.

На Житомирском полигоне продолжаются учения и мероприятия по переподготовке танкистов десантно-штурмовы войск и морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.