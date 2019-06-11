Враг не пройдет: украинская десантура проводит учения

На Житомирском полигоне продолжаются учения и мероприятия по переподготовке танкистов десантно-штурмовых войск и морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Бойцы будут изучать характеристики штатного вооружения и взаимодействие между экипажами, сообщают в пресс-службе Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Инструкторы подготовили для курсантов несколько учебных точек: на первой рассматривали нормативы упражнений и их выполнения, на второй - основы и правила стрельбы из танка, а уже на третий - практически выполняли стрельбу вкладным стволом калибра 14,5 миллиметров", - рассказал об одном из занятий начальник группы профессиональной подготовки танковых подразделений Учебного центра ДШВ подполковник Виталий Мазур.

Фото: Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

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Учения продлятся около месяца, за этот период военнослужащие повысят свои навыки работы с боевой машиной.

Вместо прапорщиков и мичманов в ВР планируют ввести сержантско-старшинские звания. Менять систему будут вместе с Уставом ВСУ, пишет Сегодня. Новая система будет соответствовать стандартам STANAG 2116, Североатлантического альянса НАТО.