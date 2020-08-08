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суббота, 08 августа 2020 20:40

Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
20

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В Одесской обл. прошли учения
Фото: СБУ
В Одесской обл. прошли учения
В Одесской обл. прошли учения
В Одесской обл. прошли учения
В Одесской обл. прошли учения

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Одесской обл.

Обучение прошли на одном из военных объектов, сообщает управление СБУ.

В мероприятии приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, представители местных органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

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"Участники учений выполнили комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам и защите потенциально опасного объекта. Также подразделения отработали алгоритм действий по выявлению и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов. Представители органов местного самоуправления отрабатывали вопросы оповещения и эвакуации граждан. Координационная группа проанализировала каждый этап учений и отметила высокий уровень межведомственного взаимодействия подразделений в выполнении задач по назначению", - сообщили в управлении.

В Харьковской области состоялись тактические учения с дивизионом зенитного ракетного полка с осложненными задачами.

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