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четверг, 23 января 2020 11:15

В ООС определяют лучших минометчиков Вооруженных сил
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Учения проходят в районе отвода тяжелого вооружения
Фото: armyinform.com.ua
Учения проходят в районе отвода тяжелого вооружения
Учения проходят в районе отвода тяжелого вооружения
Учения проходят в районе отвода тяжелого вооружения
Учения проходят в районе отвода тяжелого вооружения

На полигоне боевой подготовки в Приазовье стартовали соревнования на звание лучшего минометного расчета. На них привлекли 8 лучших расчетов 120-мм миномета "Молот" и 82-мм миномета "Василек", что завоевали призовые места в оперативно-тактических группировках "Север" и "Восток", сообщает Армия.Inform.

"Эти соревнования предусматривают специальную и спортивную номинации. В частности, сегодня, во время выполнения нормативов в спортивной номинации на специально обустроенной полосе препятствий, военнослужащие испытывали свою силу, ловкость и выносливость. Минометчики преодолевали поврежден мост, водную преграду, разгружали и загружали боеприпасы, разбирали и собирали автомат Калашникова, металлы имитацию ручную гранату, стреляли из стрелкового оружия", - рассказал руководитель артиллерии ОС Богдан Союшкин.

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Также армейцы демонстрировали умение по оказанию первичной медицинской помощи водителю автомобиля ГАЗ-66, который получил ранение, и его эвакуацию в безопасной точки транспортировки.

"Уже на следующий день, во время специальной номинации, военные выполнят боевую стрельбу из штатных минометов. Но изюминкой этого этапа является то, что командиры расчетов должны определить дальность до цели с использованием бинокля и провести коррекцию стрельбы", - отметил полковник.

Украинские военные провели в Карпатах испытания самолета Ил-76МД. Специалисты тестировали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью, испытания проходили в районе Говерлы.

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