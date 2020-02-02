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воскресенье, 02 февраля 2020 19:20

Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант

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Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
На Приазовье прошли военные учения. Фото: Facebook

Подразделения резерва оперативно-тактической группировки "Восток" отрабатывают на полигоне уничтожение условного отряда десантных кораблей противника.

Видео учений опубликовали на странице ООС в Facebook.

Готовность защитников Мариупольского направления отразить возможную агрессию со стороны российских оккупантов проверил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

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Учения проходят на полигоне боевой подготовки Приазовья в районе отвода тяжелого вооружения.

Украинские военные провели в Карпатах испытания самолета Ил-76МД. Специалисты тестировали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью, испытания проходили в районе Говерлы.

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