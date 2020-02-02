Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

Украинские военные провели в Карпатах испытания самолета Ил-76МД . Специалисты тестировали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью, испытания проходили в районе Говерлы.

Учения проходят на полигоне боевой подготовки Приазовья в районе отвода тяжелого вооружения.

Видео учений опубликовали на странице ООС в Facebook.

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: