Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант

Подразделения резерва оперативно-тактической группировки "Восток" отрабатывают на полигоне уничтожение условного отряда десантных кораблей противника.
Видео учений опубликовали на странице ООС в Facebook.
Готовность защитников Мариупольского направления отразить возможную агрессию со стороны российских оккупантов проверил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинским пограничникам передали зарубежные вертолеты
Учения проходят на полигоне боевой подготовки Приазовья в районе отвода тяжелого вооружения.
Украинские военные провели в Карпатах испытания самолета Ил-76МД. Специалисты тестировали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью, испытания проходили в районе Говерлы.
Комментарии