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понедельник, 11 ноября 2019 15:38

Минобороны показало женскую повседневную форму одежды

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В Вооруженных силах завершили тестирование сугубо женской повседневной формы одежды.

Новинки женского военного гардероба: рубашку, джемпер, брюки, галстук, обувь четырех моделей, новую шляпу, пишет АрмияИнформ.

Их в течение месяца носили военные связистки.

Автор: armyinform.com.ua
  Новая униформа для женщин в ВСУ
Новая униформа для женщин в ВСУ

Высота каблука обуви от 5 до 7 см. Специалисты говорят, скорее всего, остановятся на двух вариантах женских туфель.

"Для нас обувь стала самой большой проблемой. Разной возрастной группе нравятся разные модели. Младшие просят высокие каблуки, старшие же наоборот. А по поводу высоты подъема - вообще отдельная тема, у каждой свои требования через физиологические свойства стопы", - рассказал начальник управления разработки вещевого имущества ГУ РСМЗО ВС Украины подполковник Виталий Рябов.

По брюк, джемпера, галстуки и новую шляпу - тут без замечаний, женщины довольны усовершенствованиями этих образцов.

Автор: armyinform.com.ua
  Новая униформа для женщин в ВСУ
Новая униформа для женщин в ВСУ

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В брюках, благодаря вытачки сзади, теперь нет карманов, они подчеркивают женскую фигуру, стали немного зауженными. Однако некоторые замечает, что карманы все же нужны, поскольку имеют привычку что-то туда положить.

Женская галстук, по мнению многих, так же, как и мужская, предоставляет сдержанности военного образа. Разработчики позаботились о том, чтобы это изделие было чисто женским. Маленькой изюминкой здесь будет трезубец вместо пуговицы в центре, что будет напоминать крючок, которую носят мужчины.

Автор: armyinform.com.ua
  Новая униформа для женщин в ВСУ
Новая униформа для женщин в ВСУ

Для старшего офицерского состава шляпу планируют украсить вышитым дубовыми листьями золотистого цвета. А для сержантского состава - кожаными элементами.

В следующем году украинские военнослужащие получат обновленную форму.

Об этом заявил начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец.

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