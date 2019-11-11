Минобороны показало женскую повседневную форму одежды

В Вооруженных силах завершили тестирование сугубо женской повседневной формы одежды.
Новинки женского военного гардероба: рубашку, джемпер, брюки, галстук, обувь четырех моделей, новую шляпу, пишет АрмияИнформ.
Их в течение месяца носили военные связистки.
Высота каблука обуви от 5 до 7 см. Специалисты говорят, скорее всего, остановятся на двух вариантах женских туфель.
"Для нас обувь стала самой большой проблемой. Разной возрастной группе нравятся разные модели. Младшие просят высокие каблуки, старшие же наоборот. А по поводу высоты подъема - вообще отдельная тема, у каждой свои требования через физиологические свойства стопы", - рассказал начальник управления разработки вещевого имущества ГУ РСМЗО ВС Украины подполковник Виталий Рябов.
По брюк, джемпера, галстуки и новую шляпу - тут без замечаний, женщины довольны усовершенствованиями этих образцов.
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В брюках, благодаря вытачки сзади, теперь нет карманов, они подчеркивают женскую фигуру, стали немного зауженными. Однако некоторые замечает, что карманы все же нужны, поскольку имеют привычку что-то туда положить.
Женская галстук, по мнению многих, так же, как и мужская, предоставляет сдержанности военного образа. Разработчики позаботились о том, чтобы это изделие было чисто женским. Маленькой изюминкой здесь будет трезубец вместо пуговицы в центре, что будет напоминать крючок, которую носят мужчины.
Для старшего офицерского состава шляпу планируют украсить вышитым дубовыми листьями золотистого цвета. А для сержантского состава - кожаными элементами.
В следующем году украинские военнослужащие получат обновленную форму.
Об этом заявил начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец.
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