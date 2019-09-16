Военным выдадут новую форму

В первую очередь военным заменят куртки, обувь и белье. ФОТО: abzac.in.ua

В следующем году украинские военнослужащие получат обновленную форму.

Об этом заявил начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец изданию АрмияInform.

"За последние годы мы получили ряд замечаний от военнослужащих относительно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта. Было обработано и проанализировано большое количество запросов из Генерального штаба ВС Украины", — сказал он.

Обновить военным планируют сначала демисезонное белье, флисовые куртки и обувь. В дальнейшем заменят и остальные предметы комплекта.

Изготовлена форма будет из качественных мембранных материалов. Закупят их у иностранного производителя: изготовление таких же на территории Украины запустить планируют в 2020 году.

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Для военных появилась новая награда. Впервые ее вручили 29 августа этого года.