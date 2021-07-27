Июль стал самым кровавым в 2021-м для Вооруженных сил на Донбассе

На Донбассе Украины в июлє 2021 года Украина потеряла семь бойцов. Двое из них умерли в госпитале после непродолжительного лечения. 36 воинов получили различные ранения и боевые травмы - это самое большое число за последних два года.

За месяц произошло 248 обстрелов. Боевики пять раз острилювалы командно-наблюдательные пункты украинских войск в глыбоком тыле. Так 13 июля на Луганщине погиб командир роты 57-й ригады, а его пятеро бойцов получили травмы. Также 26 июля в обстрел попал командный пункт 58-й бригады - ранения получили семь военных, среди них пять женщин.

В этом месяце среди погибших - четыре офицера. Двое были командирами на уровне роты, еще один - высокопоставленный офицер-тыловик, который занимался логистикой целой бригады. Четвертый погибший капитан - начальник медицинского пункта.

Потери ВСУ на Донбассе в июле 2021 года

Боевики активно начали использовать кропнокалиберну артиллерию, которая Минского договоренностями является якобы запрещенной. Также над украинськмы позиции начали зь'являтись российские беспилотники ''Орлан-10'', который специально модернизировали для разведки.

4 июля

Юрий ''Феофан'' Письменный, 57 лет

Начальник медпункта батальона 93-й механизированной бригады ''Холодный яр''

Автор: 93-я бригада ''Феофан'' в 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова

Юрий погиб в результате обстрела боевиков украинских позиции у поселка Мирное Донецкой области. Письменный находился на передовых позициях бригады - консультировал бойцам.

''Среди белого дня оккупанты открыли огонь и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью'', - сообщил начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

Юрий Письменный родом из Днепра, имел высшее медицинское образование. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова. Имел позывной "Феофан".

В конце 2018 призывался в ряды Вооруженных сил. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание капитана. "Феофан'' всегда сам выезжал к раненым.

''Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать, - говорит Чуйкин. - Он спас жизни десяткам бойцов. Все с 2018-го был ранен в батальоне, проходили через его руки''.

У погибшего осталась жена Татьяна и взрослый сын Георгий. Похоронен в Днепре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От осколков погибли два бойца - кого Украина потеряла в июне на Донбассе

5 июля

Богдан Бродовский, 37 лет

Заместитель начальника тыла логистики 93-й механизированной бригады ''Холодный Яр''

Автор: 93-я бригада Бродовский был удостоен отличием командования отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" первой степени посмертно.

Офицер получил взрывное ранения в результате обстрела боевиками позиции ''холодноярцев'' с противотанковых ракетных комплексов в районе села Чермалык Волновахского района Донецкой области.

Бродовский родом из города Гайсин Винницкой облсти. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года. В 93-й бригаде начал служить еще до начала войны как начальник продовольственной службы.

Затем ненадолго освобождался, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И недавно снова начал служить в 93-й бригаде.

''На первом месте всегда ставил семью. У него было четверо детей. Недавно родился сын - и года не прошло. Не так давно семья поселилась в Свободном. Это очень большая потеря и для семьи, и для бригады'', - говорят собратья.

Дома у него осталась жена, которая также служит в бригаде и четверо детей. Похоронен в Днепре.

8 июля

Евгений Курасов, 24 года

Сержант 58-й мотопехотной бригады им. гетмана Выговского

Автор: Батальйон ''Сумы'' Курасов служил в подразделении по контракту с октября 2019 года

Получил ранения снайперской пулей несовместимо с жизнью вблизи поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.

Родом боец из села Локня под Сумами. Курасов служил по контракту с октября 2019-го в 15 мотопехотном батальоне ''Сумы'' 58-й бригады им. гетмана Выговского.

У погибшего остались жена с двухмесячным ребенком и родители. Похоронен в Локне.

9 июля

Владимир Яськив, 43 года

Старший солдат 24-й механизированной бригады им. короля Даниила

Автор: 24-я бригада Владимир Яськив был холостяком

Боец получил смертельное снайперское ранения у города Золотое Луганской области. Владимир дежурил и вел наблюдение за противником. В это время немцы начали массированный обстрел из пулеметов, гранатометов, противотанковых ракет и минометов. При изменении позиции у старшего солдата попал вражеский снайпер.

Яськив родился 29 июля 1977 года в поселке Большие Бирки на Тернополской области. За три деи имел именно отмечать свой день рождения.

Служил полтора года старший стрелок 1 механизированного взвода 1 механизированной роты 1 механизированного батальона 24 бригады.

Осталась мать. Похоронен в Великих Бирках.

13 июля

Андрей ''Белый'' Беляев, 38 лет

Офицер 57-й мотопехотной бригады им. атамана Кости Гордиенко

Автор: Александр Мохов В 2014 году Андрей Беляев был добровольно мобилизованным, возглавлял взвод

Боевики ночью обстреляли командный наблюдательный пункт бригады из 120-миллиметровых минометов возле села Причепиловка Старобельского района Луганщины. Боеприпасы начали падать во двор, где были военные. Сгорел дотла гараж с микроавтобусом. В тот день боевики выпустили по украинским позициям у Причепиловки полсотни мин и снарядов. Ранения получили пятеро бойцов.

На войну Беляев ушел добровольцем. Имел позывной "Белый". Командовал ротой в 17-м отдельном батальоне ''Кировоград''. Несколько раз подписывал контракт. В 2015 году участвовал в операции в Зайцево, когда 57-я бригада взяла под контроль несколько улиц. Воевал за Мариуполь.

17 июля Андрею Беляеву было исполниться 39 годов. Родом из города Никополь Днепропетровской области.

'`Он был примером для меня на войне. Тихий герой. Обычный человек, которых тысячи, которые пошли на войну, - пишет у себя Facebook военный журналист Александр Махов. - Не участвовал в выдающихся боях и операциях. Но на своей маленький войне был среди лучших''.

Дома остались родители Беляева и трое несовершеннолетних детей. Похоронен в Никополе на Аллее славы.

19 июля

Александр Горбенко, 29 лет

Солдат 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: Татьяна Губа Боец 10-й горно-штурмовой бригады Александр Горбенко получил 80% ожогов тела от обстрела под Нью-Йорком

Горбенко умер в Харьковском ожоговом центре 19 июля. Он получил тяжелое ранение вечером 15 июля во время вражеского обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Получил 80% ожогов тела. Врачи четверо суток боролись за жизнь защитника.

Позиции его бригады обстреляли с 122-миллиметровых минометов. Ранения получили трое воинов, еще двое - боевые травмы.

Боец родом из Кривого Рога на Днепропетровщине. Есть сыном ветерана 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс" Василия Холода.

''Он любил Украину - и с Майдана за нее стоял... А когда началась война - решил, что должно быть там, на Донбассе. Это было его решение ", - вспоминает Василий Холод в интервью Obozrevatel.

Александр в 2014 году пошел служить в батальон МВД ''Сичеслав''. За год подписал трехлетний контракт с 8 полком спецназначения. После его окончания поступил на работу на металлургический комбинат "Арселор-Миттал". Однако заболел COVID-19, год лечился. Вернуться на работу на "Арселор-Миттал" Александр не смог, поэтому он подписал контракт с ''десяткой''.

Дома остались родители и малолетняя дочь. Похоронен в Кривом Роге.

23 июля

Дмитрий Сивоконь, 39 лет

Старший лейтенант 57-й отдельной мотопехотной бригады

Автор: 57-я бригада Дмитрий Сивоконь умер в Харьковском военном госпитале

Сивоконь был госпитализирован после обстрела села Кринички Старобельского района Луганской области 13 июля'. В тот день боевики так называемой ЛНР ударили по позициям Украинской из 120-миллиметровых минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра, которая является запрещена минского договоренностями. От осколков погиб командир роты Андрей Беляев, еще пятеро солдат получили ранения.

Офицеру осколки посекли ему ноги, шею и застряли в легких. Возник пневмоторакс - закупорка легочной артерии. Чтобы Дмитрий не чувствовал страшной боли, его погрузили в медикаментозный сон.

''Дмитрия сразу положили в реанимацию. На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату дыхания, сделали несколько операций'', - рассказывает волонтер Ярина Чаговець.

Сивоконь родом из города Скадовск на Херсонщине. С женой воспитывал двух дочерей - 2,5 года и девять лет. Также от первого брака 13-летнего сына.

На войну погибший пошел добровольцем в 2014 году. Проходил службу в должности главного сержанта взвода в спецподразделении военных сил правопорядка "Сармат". Получил офицерское звание младшего лейтенанта и перевелся в отдельный мотопехотный батальон "Кировоград", входящей 57-й бригады им. кошевого атамана Кости Гордиенко. Служил в роте погибшего 13 июля Андрея Беляева.

''Он работал в полиции с моей женой. Уволился, как началась война, ушел в военную полицию. Был образцом того, каким должен быть полицейский в нашем государстве'', - рассказал друг погибшего и волонтер Иван Токмак.

Похоронен на Аллее Героев в Скадовске.

27 июля прошел год, как президент Владимир Зеленский объявил о всеобъемлющем перемирии на Донбассе. Враг придерживался его около месяца и нарушил все договоренности. За время так называемого перемирия российские наемники атаковали защитников Украины 1995 раз. Армия потеряла 60 воинов. Преимущественно - от пуль снайперов, артиллерийских обстрелов, противотанковых ракетных комплексов и мин. Больше всего погибших было в апреле - 14, феврале - 11 и марте - 9. Не имели потерь в августе и декабре 2020 года.