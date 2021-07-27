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воскресенье, 01 августа 2021 08:00

Июль стал самым кровавым в 2021-м для Вооруженных сил на Донбассе
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На Донбассе Украины в июлє 2021 года Украина потеряла семь бойцов. Двое из них умерли в госпитале после непродолжительного лечения. 36 воинов получили различные ранения и боевые травмы - это самое большое число за последних два года.

За месяц произошло 248 обстрелов. Боевики пять раз острилювалы командно-наблюдательные пункты украинских войск в глыбоком тыле. Так 13 июля на Луганщине погиб командир роты 57-й ригады, а его пятеро бойцов получили травмы. Также 26 июля в обстрел попал командный пункт 58-й бригады - ранения получили семь военных, среди них пять женщин.

В этом месяце среди погибших - четыре офицера. Двое были командирами на уровне роты, еще один - высокопоставленный офицер-тыловик, который занимался логистикой целой бригады. Четвертый погибший капитан - начальник медицинского пункта.

  Потери ВСУ на Донбассе в июле 2021 года
Потери ВСУ на Донбассе в июле 2021 года

Боевики активно начали использовать кропнокалиберну артиллерию, которая Минского договоренностями является якобы запрещенной. Также над украинськмы позиции начали зь'являтись российские беспилотники ''Орлан-10'', который специально модернизировали для разведки.

4 июля

Юрий ''Феофан'' Письменный, 57 лет

Начальник медпункта батальона 93-й механизированной бригады ''Холодный яр''

Автор: 93-я бригада
  ''Феофан'' в 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова
''Феофан'' в 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова

Юрий погиб в результате обстрела боевиков украинских позиции у поселка Мирное Донецкой области. Письменный находился на передовых позициях бригады - консультировал бойцам.

''Среди белого дня оккупанты открыли огонь и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью'', - сообщил начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

Юрий Письменный родом из Днепра, имел высшее медицинское образование. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова. Имел позывной "Феофан".

В конце 2018 призывался в ряды Вооруженных сил. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание капитана. "Феофан'' всегда сам выезжал к раненым.

''Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать, - говорит Чуйкин. - Он спас жизни десяткам бойцов. Все с 2018-го был ранен в батальоне, проходили через его руки''.

У погибшего осталась жена Татьяна и взрослый сын Георгий. Похоронен в Днепре.

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5 июля

Богдан Бродовский, 37 лет

Заместитель начальника тыла логистики 93-й механизированной бригады ''Холодный Яр''

Автор: 93-я бригада
  Бродовский был удостоен отличием командования отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" первой степени посмертно.
Бродовский был удостоен отличием командования отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" первой степени посмертно.

Офицер получил взрывное ранения в результате обстрела боевиками позиции ''холодноярцев'' с противотанковых ракетных комплексов в районе села Чермалык Волновахского района Донецкой области.

Бродовский родом из города Гайсин Винницкой облсти. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года. В 93-й бригаде начал служить еще до начала войны как начальник продовольственной службы.

Затем ненадолго освобождался, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И недавно снова начал служить в 93-й бригаде.

''На первом месте всегда ставил семью. У него было четверо детей. Недавно родился сын - и года не прошло. Не так давно семья поселилась в Свободном. Это очень большая потеря и для семьи, и для бригады'', - говорят собратья.

Дома у него осталась жена, которая также служит в бригаде и четверо детей. Похоронен в Днепре.

8 июля

Евгений Курасов, 24 года

Сержант 58-й мотопехотной бригады им. гетмана Выговского

Автор: Батальйон ''Сумы''
  Курасов служил в подразделении по контракту с октября 2019 года
Курасов служил в подразделении по контракту с октября 2019 года

Получил ранения снайперской пулей несовместимо с жизнью вблизи поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.

Родом боец из села Локня под Сумами. Курасов служил по контракту с октября 2019-го в 15 мотопехотном батальоне ''Сумы'' 58-й бригады им. гетмана Выговского.

У погибшего остались жена с двухмесячным ребенком и родители. Похоронен в Локне.

9 июля

Владимир Яськив, 43 года

Старший солдат 24-й механизированной бригады им. короля Даниила

Автор: 24-я бригада
  Владимир Яськив был холостяком
Владимир Яськив был холостяком

Боец получил смертельное снайперское ранения у города Золотое Луганской области. Владимир дежурил и вел наблюдение за противником. В это время немцы начали массированный обстрел из пулеметов, гранатометов, противотанковых ракет и минометов. При изменении позиции у старшего солдата попал вражеский снайпер.

Яськив родился 29 июля 1977 года в поселке Большие Бирки на Тернополской области. За три деи имел именно отмечать свой день рождения.

Служил полтора года старший стрелок 1 механизированного взвода 1 механизированной роты 1 механизированного батальона 24 бригады.

Осталась мать. Похоронен в Великих Бирках.

13 июля

Андрей ''Белый'' Беляев, 38 лет

Офицер 57-й мотопехотной бригады им. атамана Кости Гордиенко

Автор: Александр Мохов
  В 2014 году Андрей Беляев был добровольно мобилизованным, возглавлял взвод
В 2014 году Андрей Беляев был добровольно мобилизованным, возглавлял взвод

Боевики ночью обстреляли командный наблюдательный пункт бригады из 120-миллиметровых минометов возле села Причепиловка Старобельского района Луганщины. Боеприпасы начали падать во двор, где были военные. Сгорел дотла гараж с микроавтобусом. В тот день боевики выпустили по украинским позициям у Причепиловки полсотни мин и снарядов. Ранения получили пятеро бойцов.

На войну Беляев ушел добровольцем. Имел позывной "Белый". Командовал ротой в 17-м отдельном батальоне ''Кировоград''. Несколько раз подписывал контракт. В 2015 году участвовал в операции в Зайцево, когда 57-я бригада взяла под контроль несколько улиц. Воевал за Мариуполь.

17 июля Андрею Беляеву было исполниться 39 годов. Родом из города Никополь Днепропетровской области.

'`Он был примером для меня на войне. Тихий герой. Обычный человек, которых тысячи, которые пошли на войну, - пишет у себя Facebook военный журналист Александр Махов. - Не участвовал в выдающихся боях и операциях. Но на своей маленький войне был среди лучших''.

Дома остались родители Беляева и трое несовершеннолетних детей. Похоронен в Никополе на Аллее славы.

19 июля

Александр Горбенко, 29 лет

Солдат 10-й горно-штурмовой бригады

Автор: Татьяна Губа
  Боец 10-й горно-штурмовой бригады Александр Горбенко получил 80% ожогов тела от обстрела под Нью-Йорком
Боец 10-й горно-штурмовой бригады Александр Горбенко получил 80% ожогов тела от обстрела под Нью-Йорком

Горбенко умер в Харьковском ожоговом центре 19 июля. Он получил тяжелое ранение вечером 15 июля во время вражеского обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Получил 80% ожогов тела. Врачи четверо суток боролись за жизнь защитника.

Позиции его бригады обстреляли с 122-миллиметровых минометов. Ранения получили трое воинов, еще двое - боевые травмы.

Боец родом из Кривого Рога на Днепропетровщине. Есть сыном ветерана 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс" Василия Холода.

''Он любил Украину - и с Майдана за нее стоял... А когда началась война - решил, что должно быть там, на Донбассе. Это было его решение ", - вспоминает Василий Холод в интервью Obozrevatel.

Александр в 2014 году пошел служить в батальон МВД ''Сичеслав''. За год подписал трехлетний контракт с 8 полком спецназначения. После его окончания поступил на работу на металлургический комбинат "Арселор-Миттал". Однако заболел COVID-19, год лечился. Вернуться на работу на "Арселор-Миттал" Александр не смог, поэтому он подписал контракт с ''десяткой''.

Дома остались родители и малолетняя дочь. Похоронен в Кривом Роге.

23 июля

Дмитрий Сивоконь, 39 лет

Старший лейтенант 57-й отдельной мотопехотной бригады

Автор: 57-я бригада
  Дмитрий Сивоконь умер в Харьковском военном госпитале
Дмитрий Сивоконь умер в Харьковском военном госпитале

Сивоконь был госпитализирован после обстрела села Кринички Старобельского района Луганской области 13 июля'. В тот день боевики так называемой ЛНР ударили по позициям Украинской из 120-миллиметровых минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра, которая является запрещена минского договоренностями. От осколков погиб командир роты Андрей Беляев, еще пятеро солдат получили ранения.

Офицеру осколки посекли ему ноги, шею и застряли в легких. Возник пневмоторакс - закупорка легочной артерии. Чтобы Дмитрий не чувствовал страшной боли, его погрузили в медикаментозный сон.

''Дмитрия сразу положили в реанимацию. На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату дыхания, сделали несколько операций'', - рассказывает волонтер Ярина Чаговець.

Сивоконь родом из города Скадовск на Херсонщине. С женой воспитывал двух дочерей - 2,5 года и девять лет. Также от первого брака 13-летнего сына.

На войну погибший пошел добровольцем в 2014 году. Проходил службу в должности главного сержанта взвода в спецподразделении военных сил правопорядка "Сармат". Получил офицерское звание младшего лейтенанта и перевелся в отдельный мотопехотный батальон "Кировоград", входящей 57-й бригады им. кошевого атамана Кости Гордиенко. Служил в роте погибшего 13 июля Андрея Беляева.

''Он работал в полиции с моей женой. Уволился, как началась война, ушел в военную полицию. Был образцом того, каким должен быть полицейский в нашем государстве'', - рассказал друг погибшего и волонтер Иван Токмак.

Похоронен на Аллее Героев в Скадовске.

27 июля прошел год, как президент Владимир Зеленский объявил о всеобъемлющем перемирии на Донбассе. Враг придерживался его около месяца и нарушил все договоренности.

За время так называемого перемирия российские наемники атаковали защитников Украины 1995 раз. Армия потеряла 60 воинов. Преимущественно - от пуль снайперов, артиллерийских обстрелов, противотанковых ракетных комплексов и мин. Больше всего погибших было в апреле - 14, феврале - 11 и марте - 9. Не имели потерь в августе и декабре 2020 года.

Автор: Gazeta.ua
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