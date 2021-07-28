Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер

Михаил Макарук: "При Хомчаке армия откатилась назад". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Уволенный президентом главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак провалил свою работу. Во время его пребывания в должности застопорились важные реформы, произошло массовое увольнение из армии молодых опытных офицеров, расцвела коррупция. Новый главнокомандующий Валерий Залужный – авторитетный боевой генерал.



Об этом Gazeta.ua рассказал волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

Президент Владимир Зеленский освободил генерал-полковника Руслана Хомчака от должности главнокомандующего Вооруженных Сил. Вы были одним из критиков работы Хомчака. Какие недостатки его работы считаете главными? Какие достижения можете вспомнить?

Пребывание Хомчака в должности главнокомандующего – сплошной провал. Из того, что я знаю – в Укроборонпроме уже давно разрабатывают ракеты, необходимые для фронта. Из 19-ти подписей, необходимых для того, чтобы эти ракеты запустили в серию, не хватает одной – Руслана Хомчака. Он – один из крупнейших коррупционеров в верхах. Были скандалы с его землей, квартирами. Компромата на него нарыли немало. И эта работа продолжается.

Действовал по правилу "Я начальник – ты дурак". Хомчак – единственный военный, который начал угрожать волонтерам

Одним из самых больших недостатков Хомчака как главнокомандующего является его некомпетентность в стратегических коммуникациях. Он действовал по правилу "Я начальник – ты дурак". Хомчак – единственный военный, который начал угрожать волонтерам. За время войны образовалась плеяда молодых, образованных, толковых офицеров, имевших профессиональный опыт. Но Хомчак в своей деятельности отталкивал их, окружая себя подхалимами. Поэтому опытные боевые офицеры просто увольнялись из армии. Если сравнивать Руслана Хомчака с его предшественником Виктором Муженко, которого за его активность в должности прозвали "Витя-война", то сравнение будет не в пользу первого. Муженко проводил стратегические учения на высоком уровне. У нас до сих пор не внедрена военная доктрина. Провален ряд реформ армии, закупка и тестирование перспективных образцов вооружения. Коррупция в вооруженных силах приобрела колоссальные размеры. Хомчак покрывал своего протеже – коррупционера Игоря Хоменко (экс-командующий Медицинских сил ВСУ. – Gazeta.ua). В целом при Хомчаке армия откатилась назад.

Хомчаку очень не нравилось, что его фактически отстранили от распределения военных фондов

В чем видите причину увольнения Хомчака? У него был длительный конфликт с министром обороны Андреем Тараном. К чему это привело?

Хомчак вел информационную войну с Тараном. Конфликт главнокомандующего с министром имел не столько финансовый, сколько идеологический характер. Одновременно с назначением Хомчака командующим в марте 2020 года ввели распределение обязанностей – создали должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего вооруженными силами, на последнюю и назначили Хомчака. Согласно этому делению главнокомандующий ВСУ устранялся от управления финансовыми потоками, что и породило конфликт. Хомчаку очень не нравилось, что его фактически отстранили от распределения военных фондов. Объявил войну министру, однако проиграл ее.

Залужный – профессиональный боевой офицер, сделал военную карьеру не "по блату"

Уволилось много офицеров, которые прошли войну, говорили вы. Назначение на должность Валерия Залужного исправит эту проблему? Чего ждете от нового командующего?

Генерал Валерий Залужный – профессиональный боевой офицер, сделал военную карьеру не "по блату". Он повысил квалификацию во время войны, закончил университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения". У него высокий авторитет в армии, его уважают ветераны и волонтеры. Это украинский молодой генерал, который сам себя сделал. Однако работа у него будет тяжелая – придется разгребать целые Авгиевы конюшни, оставшиеся от предшественника. Работы много – надо провести реформу автоматизации войск и тому подобное. Но есть надежда, что новый главнокомандующий справится.

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Государство в текущем году не потратило ни копейки на усиление обороноспособности страны, говорят волонтеры. Что считаете причиной и какие последствия могут быть?

Последствия могут быть катастрофическими – вплоть до потери государственности. Причины – дилетантство высшего политического руководства, экономический фактор, проваленная дипломатическая работа. Особенно это проявилось во внезапном желании дружить с Китаем. В общем, текущее состояние Вооруженных сил Украины – это провал прежде президента и его команды.

Залужный – боевой генерал. Но с его назначением войска не пойдут сразу в атаку

Каких изменений можно ждать на фронте и в армии после назначения Залужного главнокомандующим?

Задача Залужного – это формирование стратегии армии. На фронте же все зависит от решений боевых командиров рот и бригад. Залужный тоже боевой генерал, но с его назначением войска не пойдут сразу в атаку. Так как решение о наступлении принимается в ставке Верховного главнокомандующего – президента Зеленского. Для этого должен быть принят ряд правильных дипломатических и политических решений. Но для этого также требуется решительность, а именно ее не хватает Владимиру Зеленскому.

27 июля решением президента Руслан Хомчак был освобожден от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которую он занимал с 27 марта 2020 года. На его место назначен Валерий Залужный, генерал-майор, командующий оперативного командования "Север". Владимир Зеленский заявил, что не сомневается относительно патриотизма и профессионализма Хомчака, но хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ, тогда как вместо этого видит конфликты. Руслана Хомчака переводят на должность первого заместителя секретаря СНБО.