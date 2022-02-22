Генерал прокомментировал видео с вражеской техникой, которые распространяют в сети

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Появление в интернете видеороликов с прохождением военных колонн не является признаком большого нашествия войск РФ на Луганщину и Донетчину.

Военные подразделения, которые планировались до наступления, уже находились на оккупированных территориях. Об этом сообщил командующий оперативно-тактической группировкой "Север" Дмитрий Красильников на брифинге в Луганской облгосадминистрации, передает "Укринформ".

"Сейчас по интернету бродят разные видео, которые якобы сделаны на оккупированных территориях, как колонны бронетехники заходят в города ночью. Я не исключаю, что отдельные подразделения заходят. Но все же нужно понять, что военные подразделения, которые планировались до наступления, уже находились на оккупированных территориях", - отметил генерал.

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Он добавил, что внимательно изучал такие видео и видел больше тыловых колонн, тентованных машин. Был ли там личный состав – неизвестно, по словам Красильникова.

Вражеские войска могут передвигаться, чтобы готовиться, разведывать местность, готовить маршруты и т.д.

"Поэтому пока я не рассматриваю как большую угрозу военные колонны, фигурирующие на этих видео. Российские войска там уже были, когда больше, когда меньше. Еще будут заходить, к сожалению. Все это отслеживается", - добавил Красильников.

Информацию о движении больших эшелонов военной техники и военнослужащих из центра Донецка в направлении линии фронта с украинскими войсками сообщили очевидцы. Колонна танков и бронетехники прошла по центру города около 22:00 по Киеву. Эшелоны двигались по ул. Университетской в северо-западном направлении, к линии столкновения. По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы, по их словам, движение техники продолжалось в течение часа.