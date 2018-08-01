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среда, 01 августа 2018 17:40

Facebook ответил на обвинения в содействии террористам на Донбассе

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Facebook ответил на обвинения в содействии террористам на Донбассе
Представители Facebook отвергают жалобы, подыгрывают россиянам / фото: apostrophe.ua

Администрация Facebook заявляет, что граждане РФ не имеют влияния на процесс принятия решений по блокированию и удалению контента.

Об этом говорит заместитель министра по вопросам информационной политики Дмитрий Золотухин, который побывал в офисе FB.

Золотухин встретился в Великобритании с ведущим специалистом по вопросам политики соцсети в сфере контртерроризма Эрин Мари Салтман и руководителем направления политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриелой Чех.

"Представители FB в очередной раз заверили МИП в отсутствии конфликта интересов - граждане России не осуществляют модерацию контента украинских пользователей и не оказывают влияния на процесс принятия решений по блокированию и удалению контента, нарушающего стандарты сообщества", - сказано в сообщении.

Представители Facebook также сообщили, что в ближайшее время администрация начнет подробнее объяснять пользователям суть нарушений стандартов сообщества, а также усовершенствует возможность обжаловать решение о блокировании контента.

Стороны договорились поддерживать обмен информацией о конкретных ситуациях с блокировкой украинских пользователей.

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Также в МИП сообщили, что смогут направлять детализированную информацию о блокировании для дополнительного рассмотрения на предмет наличия фактов нарушения стандартов Facebook.

Относительно обвинений со стороны МИП в том, что Facebook якобы де-факто способствует России и террористам Л/ДНР, Эрин Мари Салтман подчеркнула, что компания очень внимательно относится к проблемам противодействия терроризму и осуществляет масштабное противодействие проявлениям информационной поддержки насилия или насильственной идеологии.

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