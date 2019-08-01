До войны пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки

Местные жители Донбасса фиксируют перемещение российской техники городами. Фото: InformNapalm

Местные жители Макеевки отсняли перемещения новейшего российского оружия на территории их города.

На видео современное средство радиоразведки "ТОРН", сообщает InformNapalm.

"Это видео снято местным жителем Макеевки в январе 2019 Но впервые публикуется только сейчас в сокращенном варианте, в распоряжении сообщества InformNapalm есть полная версия видео, однако редакция перед публикацией приняла решение сократили его с целью защиты свидетелей, потому что в кадр попадали другие люди. На видео видно, как машины российского комплекса "ТОРН" движутся в г.Макеевка по улице Героев Сталинграда в направлении улицы Мануильского ", - пишут волонтеры.

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В зоне Операции объединенных сил заметили запрещенные Минскими договоренностями танки и тяжелую артиллерию боевиков. В частности, 29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщает пресс-центр ООС.