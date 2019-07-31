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среда, 31 июля 2019 21:01

На Донбассе заметили запрещенную технику боевиков

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На Донбассе заметили запрещенную технику боевиков
На Луганщине зафиксировали запрещенную минского договоренностями технику боевиков. Фото: УНН

В зоне Операции объединенных сил заметили запрещенные Минскими договоренностями танки и тяжелую артиллерию боевиков.

В частности, 29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Кроме того, на неподконтрольной правительству Украины территории, зафиксировано 49 единиц вооружения, расположенного за линиями отвода, но за пределами определенных мест хранения. Так, 26 июля, недалеко от населенного пункта Мирное, БПЛА СММ зафиксировал 20 танков T-72 и Т 64, 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 6 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 3 минометы 2Б11 "Сани" ", - рассказали в ООС.

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Николаевский бронетанковый завод передал в Вооруженные силы Украины более 50 единиц боевой техники. Модернизировали бронетранспортеры БТР-70 до уровня БТР-70Ди и боевые дозорные разведывательные машин БРДМ-2 до уровня БРДМ-2Л1.

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