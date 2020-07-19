Человечество ждет более грозный вызов, чем Covid-19, Путин в тупике и рецепт свекольного кваса: 5 блогов недели

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2601
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 900
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 675
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 603
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 468
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 360
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4788
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6705
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
7
15
3
3
10
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
Не хотела делить квартиру: 61-летняя женщина заказала бывшего
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
На Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива
Видео
Все видео
Боевики говорят, что нашли тело убитого медика
Боевики говорят, что нашли тело убитого медика
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Провокация РФ - в Кремле надумал раздать паспорта жителям Донбасса
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1152
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4950
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3564
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 июля 2020
Просмотров: 216
Прорвало
– У нас новий сусід. Можеш із ним не вітатися. Усе рівно не відповість, – попереджають батьки, коли приїжджаю гостювати в село під ...
воскресенье, 19 июля 2020 20:56

Человечество ждет более грозный вызов, чем Covid-19, Путин в тупике и рецепт свекольного кваса: 5 блогов недели

  Комментировать
Человечество ждет более грозный вызов, чем Covid-19, Путин в тупике и рецепт свекольного кваса: 5 блогов недели
Леонид Кравчук разрушил все планы относительно "обновления Союза". Фото: Reuters

Пять блогов, которые стали самыми популярными на этой неделе на Gazeta.ua.

1. Свекольный квас должен двигаться по венам украинцев вместо крови. Мы его делали примерно с конца IX века. И вот представьте, как сильно надо было исказить нашу национальную память, чтобы наше поколение о свекольном квасе даже не знало, рассуждает кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

2. Детская площадка. Молодой папа одной рукой качает на качелях трехлетнюю девочку, а в другой держит телефон, листая пальцем ленту. Молча качается ребенок. Молча просматривает ленту папа. Это своего рода полусон ума. Бегство от необходимости принимать взрослые решения, от живых отношений и глубоких чувств, от связанной с ними ответственности - от реальности в целом. Вот это и есть главный вызов человечеству на ближайшие 10-15 лет. Более грозный, чем Ковид, считает писательница Оксана Забужко.

3. Россия не собиралась сбивать самолет рейса МН17. Целью был пассажирский самолет "Аэрофлота" с россиянами на борту. Это стало бы "последней каплей", поводом к масштабному вторжению. Как было с подрывом жилых домов в российских городах Буйнакск, Москва и Волгодонск 1999 года, в результате чего погибли 307 человек. Уничтожение гражданского населения якобы чеченскими террористами послужило последним аргументом для "контртеррористической операции" на Северном Кавказе. Проложило путь Путину от премьерства к президентству, а ФСБ к контролю над РФ, убежден президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

4. Обновленная конституция РФ делает Владимира Путина гарантом жизнеспособности государства и его персонификатором. Но насколько может быть устойчивой конструкция, если гарант устал, от него устала страна и его ресурсы усыхают. Тактика кремлевского выживания начинает угрожать устойчивости российского государства, с которым власть пытается себя отождествлять, отмечает российский политолог Лилия Шевцова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: События в Хабаровске – это предвестник конца Российской империи

5. Тридцать лет назад Верховная Рада УССР приняла "Декларацию о суверенитете". В течение года после этого события подобные "декларации" приняли в СССР практически все, чуть ли не до российских райцентров. Цель была ясна - довести положение с "суверенитетом" до абсурда, чтобы потом оставить все, как было. Но было одно обстоятельство, которое разрушило все планы относительно "обновления Союза". Звали это обстоятельство Леонид Кравчук. Если бы на его месте был Гуренко или Ивашко, жили бы мы сейчас в "обновленном Союзе", - поясняет журналист Николай Несенюк.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Человечество ждет более грозный вызов, чем Covid-19, Путин в тупике и рецепт свекольного кваса: 5 блогов недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Найденный камень стал ключом к разгадке иероглифов

Нашел клад века: невероятная история американского "охотника за сокровищами

Самое читаемое
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
11
 Просмотров: 11331
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
Тела и обломки машин разбросало по дороге: новые фото с места аварии с 6 погибшими
8
 Просмотров: 10332
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах
 Просмотров: 7875
Российская фигуристка выбросилась из окна
Российская фигуристка выбросилась из окна Просмотров: 6309
&quot;Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту&quot; - журналист
"Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту" - журналист 1 Просмотров: 5436
Донбасс
Пентагон призвал усилить НАТО для сдерживания России
Пентагон призвал усилить НАТО для сдерживания России 1 Просмотров: 414
Боевики ранили украинского военного
Боевики ранили украинского военного Просмотров: 63
Боевики три года держат в плену предпринимателя и не признаются в этом
Боевики три года держат в плену предпринимателя и не признаются в этом Просмотров: 693
Коронавирус в ВСУ: ситуация ухудшается
Коронавирус в ВСУ: ситуация ухудшается Просмотров: 396
Украинские позиции обстреливали с ПТУРов и минометов
Украинские позиции обстреливали с ПТУРов и минометов Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Кадыров-Зеленскому: "Вам придется ответить передо мной!"
1
На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих
1
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
1
Фото с акции под Верховной Радой, где полицейский напал на учительницу, возмутило соцсети
1
Руководство ГБР требовало арестовать "Прямой канал", чтобы прекратить его деятельность - руководитель следственной группы Корецкий
Голосов: 8821
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua