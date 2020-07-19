Человечество ждет более грозный вызов, чем Covid-19, Путин в тупике и рецепт свекольного кваса: 5 блогов недели

Леонид Кравчук разрушил все планы относительно "обновления Союза". Фото: Reuters

Пять блогов, которые стали самыми популярными на этой неделе на Gazeta.ua.

1. Свекольный квас должен двигаться по венам украинцев вместо крови. Мы его делали примерно с конца IX века. И вот представьте, как сильно надо было исказить нашу национальную память, чтобы наше поколение о свекольном квасе даже не знало, рассуждает кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

2. Детская площадка. Молодой папа одной рукой качает на качелях трехлетнюю девочку, а в другой держит телефон, листая пальцем ленту. Молча качается ребенок. Молча просматривает ленту папа. Это своего рода полусон ума. Бегство от необходимости принимать взрослые решения, от живых отношений и глубоких чувств, от связанной с ними ответственности - от реальности в целом. Вот это и есть главный вызов человечеству на ближайшие 10-15 лет. Более грозный, чем Ковид, считает писательница Оксана Забужко.

3. Россия не собиралась сбивать самолет рейса МН17. Целью был пассажирский самолет "Аэрофлота" с россиянами на борту. Это стало бы "последней каплей", поводом к масштабному вторжению. Как было с подрывом жилых домов в российских городах Буйнакск, Москва и Волгодонск 1999 года, в результате чего погибли 307 человек. Уничтожение гражданского населения якобы чеченскими террористами послужило последним аргументом для "контртеррористической операции" на Северном Кавказе. Проложило путь Путину от премьерства к президентству, а ФСБ к контролю над РФ, убежден президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

4. Обновленная конституция РФ делает Владимира Путина гарантом жизнеспособности государства и его персонификатором. Но насколько может быть устойчивой конструкция, если гарант устал, от него устала страна и его ресурсы усыхают. Тактика кремлевского выживания начинает угрожать устойчивости российского государства, с которым власть пытается себя отождествлять, отмечает российский политолог Лилия Шевцова.

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5. Тридцать лет назад Верховная Рада УССР приняла "Декларацию о суверенитете". В течение года после этого события подобные "декларации" приняли в СССР практически все, чуть ли не до российских райцентров. Цель была ясна - довести положение с "суверенитетом" до абсурда, чтобы потом оставить все, как было. Но было одно обстоятельство, которое разрушило все планы относительно "обновления Союза". Звали это обстоятельство Леонид Кравчук. Если бы на его месте был Гуренко или Ивашко, жили бы мы сейчас в "обновленном Союзе", - поясняет журналист Николай Несенюк.