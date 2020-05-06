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среда, 06 мая 2020 10:09

Боевики удерживают в плену сотни украинцев. Фото: pixabay.com

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Боевики удерживают в плену сотни украинцев. Фото: pixabay.com
В плену ЛДНР находятся сотни украинцев. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в плену у боевиков пророссийских псевдореспублик ДНР и ЛНР находятся 214 украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, пишет "Радио Свобода".

"Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач", - говорится в сообщении.

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Данные предоставлены Объединенным центром по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года.

В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) в так называемой ЛНР и ближайших населенных пунктах есть как минимум 3 массовых захоронения местных жителей, замученных боевиками.

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