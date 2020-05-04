Установили места массовых захоронений в ЛНР

В Кадиевке есть минимум три массовых захоронения замученных боевиками людей. Фото: pixabay.com

В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) в так называемой ЛНР и ближайших населенных пунктах есть как минимум 3 места массовых захоронений местных жителей, замученных боевиками.

Об этом рассказал координатор Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Алексей Беда "Громадському радіо".

Такие данные он привел, рассказывая об отчете "Кадиевка: название изменено, оккупация продолжается".

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"Первое место это шурф, второе пруд, третье – это захоронение, где провели эксгумацию пяти тел. Допускаем, что в этом районе могут быть еще захоронения. Мы установили информацию о десяти пропавших без вести, и я думаю, что цифра возрастет, когда после деоккупации этих территорий получим доступ к информации", - подчеркнул Алексей Беда.

Информацию о местах массовых захоронений представители УХСПЧ получали как из соцсетей, так и от людей, которых боевики вывозили туда и имитировали расстрел.

По данным УХСПЧ, в Кадиевке с начала вооруженного конфликта погибли по меньшей мере 16 человек. Тела некоторых до сих пор не найдены, но свидетели, видевшие этих людей в последний раз, уверены, что их убили боевики.