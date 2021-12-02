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четверг, 02 декабря 2021 21:32

Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ

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Боевики ударили из запрещенного оружия и ранили воина ВСУ
Украинские военные открывали ответный огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала текущих суток российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеского обстрела ранения получил один украинский воин, сообщил 2 декабря пресс-центр ООС в Facebook.

"Военному оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Вблизи Новолуганского Бахмутского района Донецкой области противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В сторону Широкино Мариупольского района Донецкой области оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи села Водяное на Приазовье враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Красногоровки Ясиноватского района Донецкой области российские наемники применили запрещенные минометы 120-го калибра.

На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

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В среду, 1 декабря, во время вражеских обстрелов на Донбассе погиб военный из Донецкой области Валерий Геровкин. Он был пехотинцем в рядах 93-й бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины. Его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту.

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02
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