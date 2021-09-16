Боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток на Донбассе боевики семь раз нарушили режим тишины.
В районе населенного пункта Пески российские наемники применили минометы 120-го калибра. Об этом сообщили в штабе ООС.
Вблизи населенного пункта Тарамчук противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела поврежден жилой дом и придомовую территорию.
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В Луганской области враг дважды применил беспилотники, с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.
По городу Счастье враг применил минометы 82-го калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили.
В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Потерь среди украинских защитников нет.
Обстрелы боевиков на Донбассе в течение 11-12 сентября стали одними из самых масштабных за последние пять лет. В результате вражеского огня за двое суток погибли четверо украинских военных, еще 15 получили ранения.
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