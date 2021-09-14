Последние обстрелы боевиков стали самыми масштабными за пять лет

11-12 сентября на Донбассе погибли четверо украинских военных. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Обстрелы боевиков на Донбассе в течение 11-12 сентября стали одними из самых масштабных за последние пять лет.

Российские наемники перестали придерживаться подписанных в июле 2020 года договоренностей о режиме прекращения огня, заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации Александр Апполонов, передает "Дом". Количество обстрелов растет в геометрической прогрессии.

"Уверенно могу сказать, что в течение последних пяти лет такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны вооруженных формирований РФ я не помню. Даже если мы посмотрим прошлый год: до Нового года было более-менее спокойно. Враг соблюдал режим прекращения огня", - сказал он.

11-12 сентября на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 15 получили ранения.

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За прошедшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный. В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов. Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном районе в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.