Боевики на Донбассе изменили тактику и прикрываются гражданскими - командующий ООС

Российский враг на Востоке Украины прикрывается гражданскими - командующий ООС. Фото: УНИАН

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские оккупанты увеличили активность и изменили тактику.

Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".

"Видно четкую команду из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли. Спокойно относимся. Даем достойный отпор. Эти волны периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа", - сказал Павлюк.

Смену тактики врага командующий объяснил ответом украинских военных на провокации боевиков. По его словами, с лета воины ВСУ начали более четко отвечать на обстрелы. Поэтому оккупанты пытаются компенсировать это, увеличив периодичность и мощность обстрелов.

"Противник пытается с максимально большой дистанции использовать (вооружение. - Gazeta.ua). И что четко просматривается - они прикрываются местным населением. Особенно много использования артиллерии. Это из населенных пунктов. И они боятся уже стрелять. Короткие обстрелы - и они сразу убегают, меняют позицию. Потому что знают, что через несколько минут в это место прилетит ответ", - пояснил Павлюк.

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На оккупированной территории увеличивается количество российских специалистов. Речь идет преимущественно об инструкторах по разным направлениям, занимающимся подготовкой снайперов, саперов, артиллерийских подразделений. Оккупанты сейчас больше внимания уделяют вопросам РЭБ и ПВО, отметил Павлюк.

"Особенно после появления в зоне проведения боевых действий Байрактаров - усиливается система РЭБ и ПВО за счет уже российских специалистов на российской технике. И это четко видно, потому что панические настроения преобладают сейчас на той стороне", - сказал он.

Павлюк подчеркнул, что количество угроз для украинских защитников весьма высокое. Это огонь артиллерии, снайперов, активизация беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа, сбрасывающего соответствующие взрывчатые вещества. Однако бойцы нашли способы борьбы с ними.

За минувшие сутки, 1 декабря, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один обстрел был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Враг унес жизнь еще одного украинского воина.