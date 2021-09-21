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вторник, 21 сентября 2021 19:53

Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов

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Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Оккупанты стреляли под Каменкой. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России дважды нарушили режим тишины.

Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска осуществили 15 выстрелов из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В направлении Шумел враг обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины вели активную оборону и подавляли огневые средства противника.

О действиях боевиков сообщили представителям Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

20 сентября вооруженные формирования России пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение.

Военные угрозы со стороны Российской Федерации на юге Украины растут с каждым годом. Страна-агрессор может перейти к реальным боевым действиям в любое удобное для российского руководства время, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Угрозы полномасштабного вторжения сохраняются, поскольку Россия наращивает военный потенциал вокруг Украины, проводит масштабные учения, в том числе по наступательной тематике, а также умеет оперативно перебрасывать войска на большие расстояния.

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