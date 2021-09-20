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понедельник, 20 сентября 2021 13:34

Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ

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Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
Создание на полуострове наступательных военных группировок пока не фиксируют. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Военные угрозы со стороны Российской Федерации на юге Украины растут с каждым годом.

Страна-агрессор может перейти к реальным боевым действиям в любое удобное для российского руководства время, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "РБК-Украина".

"Опыт 2014 года свидетельствует о том, что РФ может пойти не только на обострение. Стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы лишь усиливают угрозы национальной безопасности в военной сфере", - сказал он.

Угрозы полномасштабного вторжения сохраняются, поскольку Россия наращивает военный потенциал вокруг Украины, проводит масштабные учения, в том числе по наступательной тематике, а также умеет оперативно перебрасывать войска на большие расстояния.

В то же время создания на полуострове наступательных военных группировок пока не фиксируют. Прямых признаков того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российско-белорусские военные учения: оценили угрозы для Украины.

Россия начала масштабные учения в Черном море. Почти 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске. Учения проходят с ракетными и артиллерийскими стрельбами.

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Дата
20
сентября

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