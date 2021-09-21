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вторник, 21 сентября 2021 07:47

Оккупанты атаковали ВСУ: один воин в больнице

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Оккупанты атаковали ВСУ: один воин в больнице
Оккупанты обстреляли ВСУ с запрещенного оружия. Фото: Минобороны

20 сентября вооруженные формирования России пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение.

Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в больницу. Сейчас его состояние - удовлетворительное, сообщили в ООС.

Так, вчера оккупанты из гранатометов различных систем стреляли в направлении Новомихайловки в Марьинском районе Донецкой области и Новозвановки Попаснянского района Луганской. Пытались спровоцировать ответ ВСУ.

Вблизи Катериновки Марьинского района враг применял запрещенное оружие - минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки Попаснянского района противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

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У Широкиного Мариупольского района Донецкой области открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Сегодня утром оккупанты обстреляли позиции украинцев неподалеку Каменки в Новопсковском районе Луганской области. Целились из минометов 120 калибра.

Военные угрозы со стороны Российской Федерации на юге Украины растут с каждым годом. Страна-агрессор может перейти к реальным боевым действиям в любое удобное для российского руководства время, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Угрозы полномасштабного вторжения сохраняются, поскольку Россия наращивает военный потенциал вокруг Украины, проводит масштабные учения, в том числе по наступательной тематике, а также умеет оперативно перебрасывать войска на большие расстояния.

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21
сентября

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