Боевики лупят возле Авдеевки и Водяного

Украинские саперы более 16 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 188 взрывоопасных предметов Фото: Украинская правда

Сегодня россияне 4 раза нарушили режим тишины.

В Шумах открыли огонь из стрелкового оружия, пишет ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного", пишут в ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные продемонстрировали, как правильно убивать оккупантов

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нету.

21-летнего бойца, которого россияне ранили под Авдеевкой, привезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Ильи Мечникова эвакуационным транспортом.