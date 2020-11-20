Боевики лупят возле Авдеевки и Водяного

Сегодня россияне 4 раза нарушили режим тишины.
В Шумах открыли огонь из стрелкового оружия, пишет ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного", пишут в ООС.
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Боевых потерь среди украинских военнослужащих нету.
21-летнего бойца, которого россияне ранили под Авдеевкой, привезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Ильи Мечникова эвакуационным транспортом.
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