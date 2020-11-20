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пятница, 20 ноября 2020 18:12

Боевики лупят возле Авдеевки и Водяного

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Боевики лупят возле Авдеевки и Водяного
Украинские саперы более 16 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 188 взрывоопасных предметов Фото: Украинская правда

Сегодня россияне 4 раза нарушили режим тишины.

В Шумах открыли огонь из стрелкового оружия, пишет ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного", пишут в ООС.

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Боевых потерь среди украинских военнослужащих нету.

21-летнего бойца, которого россияне ранили под Авдеевкой, привезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Ильи Мечникова эвакуационным транспортом.

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