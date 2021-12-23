Били ножом в сердце: омбудсмен рассказала о состоянии украинца после зверств боевиков

На фото гражданин Украины Сергей Мазуров, которому во время пыток российские боевики нанесли удар ножом сердце. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинцу Сергею Мазурову, которого незаконно удерживают российские оккупанты в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области, во время пыток нанесли удары ножом сердце.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Украинца задержали 1 июля 2017 года в родной Макеевке так называемые сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. После этого его подвергли зверским пыткам, подчеркнула омбудсмен.

"Ему нанесли удары ножом в сердце, в результате чего Сергей чуть не умер. Представители оккупационной администрации РФ на оккупированной территории Донецкой области поместили Сергея в больницу, не позволяли родным с ним видеться. Придумывали причины его пребывания в реанимации, прикрываясь простудой и попыткой самоубийства", - написала Денисова.

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Добавила, что в течение первого месяца плена мужчина потерял 15 кг веса. После лечения Мазурова перевели в СИЗО Донецка.

"30 августа 2019-го его обвинили в якобы "шпионаже" и приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Более четырех лет оккупационная администрация РФ в Донецкой области исключает Сергея Мазурова из списка на обмен", - подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась к руководству Международного Красного Креста с требованием срочно навестить украинца, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Украинца Сергея Куриса также незаконно удерживают в плену боевики ДНР. Пленник находится в тяжелом состоянии после зверских издевательств и допросов. В СИЗО-5 оккупированного Донецка к нему применяли пытки электрическим током, его топили, вешали на дыбу, морили голодом, постоянно избивали, наносили ожоги окурками, угрожали застрелить, изнасиловать жену и убить ребенка.