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вторник, 06 июля 2021 11:10

Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
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Воину 22 года, он из Кривого Рога откуда родом президент Зеленский.
Фото: Facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Тяжелораненых офицеру Вооруженных сил Украины нужна помощь. Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.

Воин находится в Центральном военном госпитале Киева. Волонтер опубликовала фото раненого.

"Ему всего 22 года. У него ампутирована рука, другая рука сломана, ноги и фактически все тело в осколочных ранениях. Задет глаз.

Он родом из Кривого Рога, из многодетной семьи, он и ещё трое детей, самому младшему 6 лет. Родители тяжело работают на заводе и сейчас им вдвойне тяжело. Мама находится рядом с сыном.

Передайте главнокомандующему Зеленскому, что у него есть возможность проведать и помочь своему земляку , не словами, а делом. Восстановление будет долгим. Этот парень сильный и мужественный, гордость Украины. Тегните Зеленского и ОП.

Кто хочет помочь карта мамы 5168742723908251 Басс Марина Борисовна, риват", - сообщила волонтер.

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В конце июня командование Медицинских сил ВСУ сообщало, что в Киев бортом Воздушных сил доставили украинских воинов. Предварительно в Днепре военные врачи стабилизировали состояние раненых и подготовили к следующему этапу лечения.

5 июля российские вооруженные формирования на Донбассе обстреливали позиции украинских воинов. Четверо защитников получили ранение. От враждебного обстрела погиб майор Богдан Бродовский.

Днем ранее возле поселка Мирное от обстрелов погиб начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный.

В июне на фронте погибли двое украинских бойцов. Ранения получили девять.

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