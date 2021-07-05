В 93-й бригаде снова потери. От вражеского обстрела погиб майор Богдан Бродовский

Погиб майор Богдан Бродовский. Фото: Фейсбук/93-я ОМБр Холодный Яр

На Донбассе погиб майор Богдан Бродовский. Он был заместителем начальника тыла логистики 93-ей бригады Холодный Яр.

Офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью, в результате обстрела боевиками позиции холодноярцев, сообщила в Facebook бригада.

Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года.

Был кадровым военным. Служил в Вооруженных Силах Украины с 2002 года.

В 93-й бригаде начал служить еще до начала войны. Был начальником продовольственной службы. Занимал эту должность и в первые годы войны. Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И недавно снова начал служить в 93-й бригаде. Был спокойным и добрым, любящим отцом, дружелюбным, вспоминают погибшего сослуживцы.

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"Он был всегда доброжелательным, никогда не ссорился, всегда помогал. Был хорошим человеком. На первое место всегда ставил семью. У него было четверо детей. Недавно родился сынок - и год еще не прошел. Не так давно семья поселилась в Вольном. Это чрезвычайно большая потеря для семьи и для бригады", говорит коллега по службе.

У поселка Мирное Донецкой области погиб начальник медпункта механизированного батальона капитан Юрий Письменный "Феофан". 4 июля, оккупанты открыли огонь, и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью. 5 июля оккупанты снова обстреляли позиции украинских военных. Погиб один военный, еще трое получили ранения, сообщает штаб ООС.